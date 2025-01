Un copil de 4 ani, dat dispărut de bunică, a fost găsit fără suflare

Un copil de doar patru ani din Craiova care a fost dat dispărut de bunică a fost găsit la scurt timp fără suflare în apropierea casei. Când a fost găsit, băiatul avea urme de mușcături de animale pe corp. Se juca împreună cu alți copii în faţa casei, iar la un moment dat s-ar fi îndepărtat de locuinţă şi nimeni nu l-a mai văzut.







Băiatul a fost văzut de vecini în timp ce se juca în faţa casei, împreună cu alţi copii. La scurt timp însă, copilul era de negăsit. Speriată, bunica a cerut ajutorul vecinilor pentru a-l găsi, dar fără rezultat. În cele din urmă a cerut inclusiv ajutorul poliţiei.







Bărbat: L-am văzut pe stradă plimbându-se. Abia când s-a dat alerta la 7 am aflat și noi că a dispărut copilul, nu mai era acasă și atunci am început să căutăm toată lumea, ne-am strâns cu poliția, cu jandarmeria. L-au găsit, nu știu cine l-a găsit decedat acolo în iarbă, mușcat de câini, așa am auzit.







Coilul a fost găsit fără suflare în apropierea casei, pe un câmp unde localnicii obişnuiesc să arunce gunoaie. Băiatul de patru ani avea urme de muşcături de animale pe corp.







Copilul se afla de mult timp în grija bunicii în vârstă de 78 de ani. Părinţii lui fuseseră recent eliberaţi din închisoare. Trupul fără viaţă al copilului a fost transportat pentru necropsie. Între timp, poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat şi ce i-a adus sfârşitul copilului în vârstă de doar patru ani.