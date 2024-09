UPDATE: 72 de copii s-au îmbolnăvit de toxiinfecție alimentară. Toţi au consumat paste la şcoală

UPDATE: Numărul copiilor din judeţul Mehedinţi care au ajuns, joi, la spital cu toxiinfecţie alimentară, toţi după ce au consumat paste la şcoală, este în continuă creştere, până în acest moment ajungând la 72.







La spital au ajuns şi câţiva părinţi care au mâncat din pastele pe care unii copii le-au dus acasă.







Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Mehedinţi, Zenaida Jugravu, toţi copiii sunt stabili, dar cu simptomatologie de gastroenterocolită, cu dureri abdominale, greaţă, vărsături, scaune diareice, tegumente palide. Toţi au fost transportaţi la spitalul din Drobeta Turnu Severin.







"În momentul de faţă sunt 72 de copii centralizaţi de Serviciul de Ambulanţă Mehedinţi şi ISU, iar activitatea este în desfăşurare, fiind în continuare solicitări. Cazurile sunt de toxiinfecţie alimentară la Almăjel, Oprişor, Salcia şi Ştircoviţa, dar am avut solicitări şi la Schela. Unii au ajuns şi cu maşinile proprii la spital. Toţi copiii sunt stabili, dar cu simptomatologie de gastroenterocolită, cu dureri abdominale, greaţă, vărsături, scaune diareice, tegumente palide. Toţi au consumat astăzi paste la şcoală. Am avut şi adulţi, pentru că unii copii nu au mâncat la şcoală şi au dus caserola acasă şi au mâncat şi părinţii. Chiar acum am transportat un tătic de 34 de ani de la Almăjel cu colică abdominală, greaţă, vărsături, scaune diareice. Încă se mai sună la ambulanţă", a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Mehedinţi, informează Agerpres.







Peste 70 de copii şi câţiva adulţi din localităţile Almăjel, Oprişor, Salcia, Ştircoviţa şi Schela au nevoie de asistenţă medicală în urma unei toxiinfecţii alimentare provocată de pastele de care le-au consumat la şcoală, mâncare primită în cadrul programului "O masă sănătoasă", de la acelaşi furnizor. Din cauza numărului mare de cazuri, în judeţ a fost activat Planul Roşu de intervenţie.







Până în acest moment s-a intervenit cu peste 15 echipaje de la SMURD, autospeciale de transport personal şi victime multiple, ambulanţe SAJ, microbuz şcolar.







În sprijin au fost trimise două autospeciale de transport personal şi victime multiple cu doi paramedici şi un microbuz din cadrul ISU Caraş-Severin; două autospeciale de transport personal şi victime multiple din cadrul ISU Dolj; o autospecială de transport personal şi victime multiple cu doi paramedici din cadrul ISU Gorj; două echipaje de prim ajutor din cadrul ISU Gorj.































A fost activat Planul Roşu de intervenţie după ce mai mulţi elevi de la şcolile pe raza localităţilor Almăjel, Oprişor, Salcia şi Ştircoviţa din județul Mehedinți au acuzat stări de rău şi simptome de toxiinfecţie alimentară.







"Începând cu ora 14:15 a fost activat Planul Roşu de intervenţie în urma unui apel pe numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 care solicită intervenţia ISU Mehedinşi pe raza localităţilor Almăjel, Oprişor, Salcia şi Ştircoviţa, întrucât mai mulţi minori acuză stări de rău şi simptome de toxiinfecţie alimentară. La faţa locului intervin mai multe echipaje de prim ajutor", informează ISU Mehedinţi.