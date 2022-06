URMELE lăsate de FURTUNA care a devastat Constanța: inundații și copaci căzuți peste case și mașini!

Timp de aproape 24 de ore, județul Constanța s-a aflat sub coduri de avertizare meteorologică de vreme rea, dar apogeul a fost atins în noaptea de duminică spre luni, 5 spre 6 iunie, când meteorologii au emis cod de avertizare meteorologică de cod portocaliu, atenționând că vântul a suflat cu aproape 75 km/oră și au căzut cantități de apă de aproape 30 l/mp, în unele zone chiar 50 l/mp. În urma potopului au rămas case și străzi inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pământ. Drept pentru care, luni, 6 iunie, încă de la primele ore ale dimineții, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină pentru înlăturarea urmelor lăsate de furtună.„În ultimele 24 de ore, județul Constanța s-a aflat sub atenționare și avertizare de cod galben și portocaliu, de fenomene meteorologice severe în urma cărora s-au produs inundații și mai mulți copaci au căzut din cauza vântului puternic. Pompierii militari au executat, luni 6 iunie, misiuni de înlăturare a copacilor sau crengilor căzute pe carosabil sau pe autoturisme sau alte elemente de structură, misiuni de evacuare a apelor acumulate în imobile, anexe gospodărești, subsoluri de clădiri, de degajare a carosabilului de autoturismele surprinse de furtună. Nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale”, a declarat Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU DobrogeaDe exemplu, numai între orele 8.00 – 10.00, pompierii au degajat șapte copaci căzuți; în urma evenimentelor, au fost avariate patru autoturisme. De asemenea, un copac a căzut peste o casă.Astfel, pompierii au intervenit la inundarea unei case pe strada Semănătorului, din municipiul Constanța, a unui imobil pe strada Verde, dar și pentru scoaterea apei din Biserica Sf. Filoftea, de pe șoseaua Mangaliei din reședința de județ. Totodată, au căzut copaci peste mașini pe strada Mihail Kogălniceanu, pe aleea Nalbei, pe strada Curbubeului, pe strada Maramureș, pe strada Nicolae Grindeanu, strada Belșugului, pe strada Chiliei, strada Ion Corvin, pe bd. 1 Mai vechi, pe carosabil, la intrare în Cumpăna sau la intrare în comuna Comana etc.