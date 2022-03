Viața unor oameni a fost salvată de un pompier aflat în timpul liber

Un incendiu puternic a izbucnit, în după-amiaza zilei de 18 martie 2022, într-un depozit de mobilă din localitatea Lumina. La început, se putea vedea un fum negru, dens, apoi flăcări înalte. Un pompier aflat în timpul liber a fost primul care a intervenit.



„Am sesizat fumul foarte dens și negru și am sunat imediat în Dispecerat. Am oprit mașina și am fugit până acolo pregătit să intervin. Ulterior, au ajuns și colegii mei de pe SMURD. Eram toți în curte, împreună cu două persoane mai în vârstă în stare de șoc. La un moment dat, mi-am ridicat privirea: ardea acoperișul iar flăcările erau foarte aproape de linia de tensiune medie, 3,80 cred că era. Mi-am dat seama că se va topi și va cădea peste noi. Am țipat la ei și i-am scos pe toți afară din curte. Nici n-am ieșit bine pe poartă, căci inevitabilul s-a produs. Am avut noroc“, povestește plutonierul major Marian Popescu, comandant de echipaj în cadrul Detașamentului de Pompieri Constanța-Palas.





Subofițerul a sunat imediat la centrul operațional al ENEL și a cerut întreruperea alimentării cu energie electrică. De asemenea, a furnizat informații esențiale echipajelor de intervenție care au condus la limitarea efectelor negative ale incendiului dar și la împiedicarea extinderii acestuia către locuințele din vecinătate.





„Intervenția pompierilor a fost îngreunată de vântul care sufla cu putere și care îndrepta flăcările spre casele din apropiere. În plus, focul era întețit și de multitudinea de materiale combustibile solide depozitate în curte. Am identificat și o altă cale de acces și i-am anunțat pe colegi astfel că au putut încercui practic zona pentru a lupta cu flăcările din mai multe unghiuri“, a povestit Marian. Pompierii militari s-au luptat cu flăcările și cu materialele din PVC care ardeau mocnit mai bine de două ore. Au ars materiale lemnoase și un atelier în care se făcea mobilă, surafața afectată fiind de peste 300 metri pătrați.





În urmă cu un an, aflat tot în timpul liber, subofițerul, împreună cu un alt coleg, au scos dintr-o casă în flăcări două persoane. „Atunci am intrat alături de colegul meu în casa cuprinsă de flăcări și plină de fum. Am găsit o femeie în vârstă. Ne-a spus că și soțul ei era în casă, dar nu știa unde anume. Am scos-o pe ea, am dus-o undeva unde era în siguranță, apoi am intrat iar și l-am căutat pe soțul ei. L-am găsit. Era plin de arsuri, inconștient. L-am scos greu, cu mare grijă să nu îi provocăm și mai mult rău“, își amintește subofițerul. Marian s-a interesat multă vreme de starea de sănătate a bărbatului pe care l-a scos din flăcări. A aflat că a fost, timp de trei luni, în comă indusă și că a fost un miracol că a supraviețuit. Un miracol care nu ar fi fost posibil dacă cei doi pompieri ar fi avut chiar și o secundă de ezitare.





Există un erou în fiecare dintre noi!





Inspectoratu pentru Situații de Urgență Constanța a făcut publică povestea colegului lor Marian Popescu, care, aflat în timpul liber, a salvat viața unor oameni.