VIDEO. LIVE TEXT/ Preşedintele Iohannis şi secretarul general al NATO au ajuns la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Principalele declaraţii

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sosit cu puţin timp în urma, în România, unde vizitează alături de președintele Klaus Iohannis Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța. Vizita vine în contextul tensiunilor din regiune cauzate de comasarea de trupe rusești la granița cu Ucraina și la scurt timp după sosirea primelor convoaie cu militari și tehnică trimise de Statele Unite la această bază.



Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:



- Asistăm în ultimele luni a deteriorării accentuate a situației de securitate în zona Ucrainei și a Mării Negre, pe frontul estic al alianței NATO



- Actuala criză nu e doar una regională, această criză afectează securitatea întregului spațiu euroatlantic.



- Traversăm, fără îndoială, cea mai gravă criză de după căderea Cortinei de Fier România ca membru NATO și partener strategic SUA beneficiează de toate garanții de securitate de care are nevoie



- România ca membru NATO și partener strategic SUA beneficiează de toate garanții de securitate de care are nevoie



- Am pledat repetat, încă din primul meu mandat, atât pe linie NATO cât și în dialogul cu alianții pentru o prezență mai consistentă a NATO, SUA și alți aliați în zona Mării Negre



- Indiferent de evoluțiile actuale din regiune, NATO trebuie să-și mențină la nivel rixdicat capacitatea de descurajare și apărare care să îi permită să-și îndeplinească obiectivele strict defensive pentru care alianța a fost creată



- Susținem necesitatea continuarea dialogolui politico-diplomatic cu Rusia în vederea găsirii de soluții care să permită dezescaladarea situașiei fără compromiterea însă a principiilor fundamentale ale alianței și ale dreptului internațional



„Bine ați venit în România. Sunt foarte bucuros să vă întâmpin aici”, le-a transmis Klaus Iohannis militarilor americani staționați la Baza Militară „Mihail Kogălniceanu”. „Sunt foarte recunoscător pentru decizia președintelui Biden de a trimite trupe în România”, a continuat președintele.



„Avem granițe comune cu Ucraina, de aceea percepem amenințările de securitate într-un mod foarte clar. Prezența dumneavoastră aici este dovadă a solidarității aliaților și a angajamentului SUA ca partener strategic al României. De asemenea, vine ca o continuare a cooperării excelente între forțele armate ale SUA și României”, a precizat Klaus Iohannis.











Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, se vor întâlni cu militarii dislocaţi la bază şi vor susţine o conferinţă de presă comună.Secretarul general al NATO efectuează vizita în România la invitaţia preşedintelui Iohannis.Săptămâna trecută, Pentagonul a anunţat că 1.000 de militari americani vor fi repoziţionaţi din Germania în România. Primul convoi cu tehnică militară al detaşamentului SUA a ajuns la baza de la Mihail Kogălniceanu.