Zeci de percheziții în toată țara, inclusiv în Constanța, pentru ilegalități în domeniu silvic și criminalitate informatică

Joi, 16 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în colaborare cu polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Iași, Bacău, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Timișoara și al serviciilor de combatere a criminalității organizate Arad, Bistrița, Botoșani, Vrancea, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Satu Mare și Teleorman, au efectuat 83 de percheziții domiciliare pe linia combaterii ilegalităților din domeniul silvic și a criminalității informatice. Perchezițiile au avut loc în municipiul București (5) și în județele Suceava (55), Alba (1), Constanța (1), Craiova (1), Galați (1), Oradea (3), Timișoara (1), Arad (1), Botoșani (2), Buzău (4), Dâmbovița (2), Ialomița (2), Ilfov (1), Satu Mare (1) și Teleorman (2).Cercetările sunt efectuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, complicitate la fals informatic, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic și evaziune fiscală.Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.