Ziua Armatei. Ciolacu: Suntem membri ai NATO - o garanţie că securitatea cetăţenilor români nu va fi pusă în pericol

"Deteriorarea situaţiei de securitate la graniţele României, dar şi conflictul din Orientul Mijlociu ne demonstrează o dată în plus de ce avem nevoie de o armată puternică, care să facă faţă noilor provocări. Suntem membri ai NATO, iar asta reprezintă o garanţie că securitatea cetăţenilor români nu va fi pusă în pericol niciodată. Însă, trebuie să înţelegem că descurajarea şi combaterea eficientă a diferitelor tipuri de ameninţări la care suntem supuşi nu se poate face decât dacă vom investi masiv şi în dotări. Acesta este motivul pentru care, începând din acest an, am alocat un buget de 2,5% la Apărare. Această decizie politică a permis derularea unui număr mai mare de programe de înzestrare, dar şi iniţierea unui amplu proces de modernizare şi de transformare a Armatei Române", a afirmat Ciolacu, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I.Potrivit prim-ministrului, Guvernul va continua să fie alături de Armata Română şi să ofere toate resursele, atât pentru pregătirea militarilor la cele mai înalte standarde, cât şi pentru achiziţiile necesare pentru întărirea Flancului estic al NATO şi consolidarea cooperării cu aliaţii."Este esenţial ca armata noastră să fie pregătită şi să investească în resurse şi în tehnologie, pentru a face faţă acestor provocări într-un mod eficient", a evidenţiat Marcel Ciolacu.Ziua Armatei României este sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare din teatrele de operaţii în care sunt dislocaţi militarii români, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente, anunţa săptămâna trecută Ministerul Apărării Naţionale.