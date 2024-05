Adevărul despre donaţii

Consiliul local al orașului observă că cel mai tare avocat din oraș nu făcuse niciodată o donație în scop de caritate.Pentru a-l convinge să o facă, primarul îl chemă la el în birou.Primarul:- Domnule avocat, am observat că veniturile dumneavoastră anuale se ridică la peste 1.000.000 de dolari. Cu toate acestea, niciodată nu ați făcut vreo donație comunității...Avocatul:- Dacă tot ați căutat informații despre mine, nu ați observat că mama mea este bolnavă, iar medicamentele de care are nevoie depășesc de câteva ori veniturile ei?Primarul, jenat:- Nu...Avocatul:- În al doilea rând, fratele meu, veteran de război, este condamnat într-un scaun cu rotile și este orb.Primarul începu să-și ceară scuze, dar fu întrerupt.Avocatul:- În plus, sora mea a murit într-un accident, lăsând orfani trei copii.Umilit, primarul:- Nu știam, mă iertați...Avocatul continuă:- Nu văd de ce v-aș da dumneavoastră bani, dacă nu le dau nici lor...