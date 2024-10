Bulă îl întreabă pe tatăl său:– Pot să mă însor cu Alinuța?– Nu, sigur nu! Alinuța îți e soră, de fapt.– Bine, bine. Dar cu Andreea?– Nu, sigur nu! Și Andreea îți e soră, de fapt.– Of, tată! Dar cu Geta?– Nu, sigur nu! Ghici ce, și Geta ți-e soră, de fapt. Scuze, dar asta e, ale tinereții valuri…Se enervează Bulă și se duce la maică-sa:– Mamă, mamă! Vreau și eu să mă însor și nu am cu cine. Tata are copii din flori prin tot satul.– Stai calm, Bulă! Însoară-te cu cine vrei, că nici tu nu ești fiul lui!