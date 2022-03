Antreprenor de mic

Bulă întârzie 10 minute de la şcoală. Tatăl său, destul de supărat, îl întreabă de ce a întârziat.- Păi să vezi, am ajutat o bătrânică să traverseze strada…- Ooo, bravo, fiule! Uite, pentru că ai dat dovadă de bunătate, fac şi eu un gest frumos. Uite 10 lei şi mergi să îţi cumperi o îngheţată…A doua zi, acelaşi scenariu. Bulă întârzie 10 minute şi vine împreună cu un coleg. Tatăl îl ia din nou la întrebări.- Păi, tată – eu, împreună cu Gigel, am ajutat o bătrânică să traverseze strada.- Foarte frumos. Uite, luaţi fiecare câte 10 lei să vă cumpăraţi câte o îngheţată.A treia zi, Bulă întârzie 40 de minute. Luat la întrebări, îi spune tatălui acelaşi răspuns.- Am ajutat o bătrânică să traverseze strada…- Bine, înţeleg că ai ajutat-o, dar 40 de minute?- Păi dacă ea nu voia să traverseze!