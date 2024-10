Vine soția acasă și zice soțului:– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi, când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!– Da?! Mamă, ce noroc!Peste vreo trei zile soția iar povestește:– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!