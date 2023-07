Aşteptări prea mari

Facultatea de medicină, primul an, la cursul de anatomie.Profesoara întreabă:- Ce parte a corpului omenesc se măreşte de zece ori atunci când este excitată?O studentă răspunde stupefiată:- Oh, e dezgustător! Nu sunt obligată să răspund la o asemenea întrebare.Aşa că profesoara repetă întrebarea, adresându-i-se lui Ionel, care răspunde:- E simplu, pupila ochiului.- Foarte bine. Bravo! exclamă profesoara. Apoi, întorcându-se spre studentă:- Trei lucruri am să-ţi spun, domnişoară. Unu: nu ţi-ai pregătit lecţia. Doi: ai o minte perversă. Trei: vei trăi o mare dezamăgire...