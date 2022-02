O puricioaică, împreună cu fiica ei, se plimbă pe chelia unui domn.- Cum se mai schimbă lumea! zice puricioaica-mamă. Când eram ca tine, aici nu era decât o cărare îngustă!Pe când era copil, Bulă s-a întâlnit pe stradă cu un vecin care se întorcea, călare pe măgar, dintr-o călătorie. Omul l-a salutat, l-a întrebat ce era nou prin mahala şi, în mod special, ce mai făcea pisica lui, o pisică roşcată la care ţinea foarte mult.- A, pisica ta a murit, i-a spus Bulă.- E o veste foarte tristă, nu puteai să mi-o spui mai pe ocolite?- Şi cum ar fi trebuit să ţi-o spun?- Puteai să-mi spui, de pildă: „Era foarte cald, pisica ta a vrut să se plimbe pe acoperiş, dar ţigla era fierbinte, pisica a sărit, a alunecat, a vrut, săraca, să se agaţe de streaşină şi a căzut...”. Ceva de genul ăsta! Ca să am timp să mă pregătesc!- Te rog să mă ierţi, i-a spus tânărul Bulă.- Ei, asta e, a spus vecinul. E trist, dar ce pot să fac? Biata pisicuţă... Mai bine spune-mi: ce face scumpa mea soţie?- A, da, tocmai voiam să-ţi spun. Era foarte cald, soţia ta a vrut să se plimbe pe acoperişul-terasă, ca să se răcorească...- Haide puiule, spune-i la revedere lui nenea! Haide, ce spunem noi când pleacă un musafir?- În sfârşit!Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuşi din cauciuc, aflate într-o vitrină:- La ce pot folosi oare aceste mănuşi? întreabă una dintre ele.- Păi, cum la ce?! Cu ele te poţi spăla pe mâini fără să te uzi!- Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu? întreabă învăţătoarea.- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă!- Cum aşa?- Păi, în fiecare zi îl cântăreşte!- Dacă nu e mâncarea gata în câteva minute, mă îmbrac şi mă duc la restaurant!- Mai aşteaptă, te rog, zece minute!- De ce? E mâncarea gata?- Nu, mă îmbrac şi eu şi vin cu tine!- Doctore, oare e adevărat că, dacă am să mănânc mai mulţi morcovi, am să văd mai bine?- Te mai îndoieşti? Dumneata ai văzut vreodată iepure cu ochelari?