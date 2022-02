Ion stă întins sub un pom, priveşte păsările de deasupra capului său şi vaca care paşte în apropierea sa.- Nu-i bine orânduită lumea asta, gândeşte el în sinea sa:“Acestei mici păsări i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca stă legată cu o sfoară”.La un moment dat, pasărea îi cade drept în cap.- Doamne, cât eşti Tu de înţelept! Dacă era vaca în copac?Merg doi pe un tanc. Unul spune:- Vasile, frânează! Este un om în faţă!- Aaa? Ce?- Gata, uită! Mergi înainte!Bulă îşi uită acasă mobilul. Când verifică mobilul seara, vede că are două mesaje. Primul: “Iubitule, sună-mă, te rog. Te sărut. Întotdeauna, a ta, Maria.”Al doilea mesaj: “Am sunat deja. Poţi sta fără grijă. Bubulina.”Status pe Facebook:- Ieeeeee, astăzi voi sări pentru prima dată cu parașuta! Mâine o să vă povestesc experiența pe care am trăit-o!(actualizat acum 40 de zile)Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunăre şi sunt anunţaţi scafandrii s-o caute. Cum era şi normal, scafandrii au început s-o caute în josul apei şi… nimic. Ion strigă:- Căutaţi-o, vă rugăm, şi în susul apei, că toată viaţa numai contra a făcut.