O gâscă într-un bar:- Aveți mămăligă? întreabă gâsca.- Nu, răspunde barmanul.- Sigur?- Nu, nu avem, n-auzi?!?- Sigur, sigur?- Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!- Aveți cuie?- Nu…- Dar mămăligă?Doi ardeleni stau de vorbă. Primul zice:- No, mă omule, să ştii că-s beteag tare… Nu ştiu ce tratament să iau…- Mă, ai încercat cu slană?- Da… Nimic…- Cu ţuică ai dat?- Aha.- Şi, nimic?- Nimic.- No, atunci ai cam belit-o, mă…- Ce-i cu tine mă, Ioane? Ce te supără?- Nevastă-mea mă tot întreabă că de ce n-o duc şi pe ea în vreun concediu, că n-o mai iubesc, că....- Hmmm, şi tu ce i-ai răspuns?... Ori ai tăcut ca de obicei?- Ba nuuu, am întrebat-o şi eu: "Da' nu-i de ajuns că te poartă pământu' gratis în jurul soarelui an de an? Ce aş putea eu să-ţi ofer mai mult de atât?”Ieri am lăsat-o pe nevastă-mea să conducă pe un drum de țară unde nu era nimeni.- Ce-ai zice dacă aș face ceva ce nu am mai făcut niciodată în mașină?, m-a întrebat zâmbind.- Bine, zisei, hai, bagă… a treia...Doi morţi conversau la miezul nopţii, când, unul dintre ei aude nişte paşi pe alee…- Pst, auzi? Ce poate fi?- La ora asta e Vâlcov, a venit să-şi ia şpaga!- M-am liniştit! Credeam că e Dragnea să ne scoată din nou la vot…Un psihoterapeut îi spune pacientului său:- Domnule, înainte de culcare, v-aş sugera să vă lăsaţi problemele după uşă.- Chiar credeţi că soţia mea va dori să doarmă pe preş?