După vizita de dimineaţă, medicul de salon se plimba prin curtea azilului, când a observat un nebun care împingea o roabă cu fundul sus.- De ce o duci în felul acesta?- Ieri o duceam invers şi, închipuiţi-vă, ceilalţi nebuni s-au apucat s-o umple cu pietre!Doi canibali mâncau un comediant. La un moment dat, unul dintre ei se întoarce către celălalt şi îl întreabă:- Nu ţi se pare că are un gust nostim?O mamă cu fata la psihiatru.- Ce are fata?- Se crede găină...- De când?- De vreo doi ani...- Și de ce ați adus-o abia acum la mine?- Păi numai acum s-au mai ieftinit ouăle!- Care este textul religios pe care un canibal îl urmează cu sfinţenie?- Serveşte-ţi aproapele.În Veneţia, când ţi se scufundă o ambarcaţiune, primeşti gondoleanțe!- Nu vă supăraţi, cum ajung la gară?- Ţineţi drumul ăsta, treceţi de ultima casă, apoi păduricea şi peste un kilometru aţi ajuns.- Da’ de ce aţi pus-o aşa departe de sat?!- Ne-am gândit s-o punem aproape de calea ferată.Când eram burlac, știam că este o singură ciorbă cu smântână: aia de burtă. Acum pun smântână și-n ceai. Așa pățești dacă îți iei nevastă ardeleancă.