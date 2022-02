Eu şi sora mea împărțeam o prăjitură:- Nu e corect, ai luat o bucată mai mare! îmi zice sora mea.- Tu ce ai fi făcut în locul meu? întreb eu.- Aş fi luat o bucată mai mică!- Vezi, de-aia ţi-am lăsat-o pe aceea mai mică!O tânără explica instanței cum s-au petrecut lucrurile:- Domnule judecător, să vedeți, m-a legat la ochi, pe urma mi-a legat mâinile. Atunci… eu imediat am desfăcut picioarele ca să nu mi le lege şi pe alea...Bulişor îi scrie lui Moş Crăciun:- Anul ăsta, să-mi trimiţi un frăţior!De Crăciun, Bulişor nu primeşte nimic. Supărat, îi scrie din nou lui Moş Crăciun:- De ce nu mi-ai trimis frăţiorul?Anul următor, primeşte o scrisoare de la Moş Crăciun.- De ce nu mi-ai trimis-o pe mama ta?Într-o intersecție se tamponează două mașini. Se dau jos șoferii, dintre care unul este popă altul este rabin.-Să mulțumim lui Dumnezeu că n-am pățit-o mai rău... zice rabinul, şi scoate o sticlă de băutură şi îi dă la popă să bea.Popa trage o dușcă şi o întinde rabinului să bea şi el.-Eu mai târziu ...zice rabinul, după ce face polițistul procesul verbal.- Mămico, mămico, am văzut cocoşul pe găină de zece ori azi dimineaţă!- Du-te şi spune-i lui tăticu, el o să înţeleagă…- Tăticule, mi-a zis mămica să îţi spun că am văzut cocoşul pe găină de zece ori azi dimineaţă!- De zece ori cu aceeaşi găină, dragul meu?- Nu!- Atunci du-te şi spune-i mămicii, ea o să înţeleagă!