Americanii şi somalezii, în război.Americanii, către tabăra somaleză:-Ieşi, bă, de după mătură!La care se aude:- Nu vrem!Unde te vezi peste cinci ani?Păi dacă nu inventează ăştia altceva, tot în oglindă!- Care e culmea melcului?- Să fugă de acasă.Discuţie între două blonde.- Imaginează-ţi, am un copil care mănâncă iarbă!- Poate e mărar!- Nu, e băiat!La şcoală, profesoara întreabă.- Cine a spus că Pământul se învârte?Elevul: - Galileo Galilei.Profesoara: - Când?Elevul: - Când iese de la cârciumă!Gânduri în pandemie. Am spălat o mașină plină de pijamale, ca să am suficiente haine curate pentru la muncă săptămâna viitoare!S-ar putea să mă culc pe canapea în seara asta, ca să scurtez mâine din timpul petrecut pe drumul spre serviciu.- Bună ziua!- Bună ziua, domnule poliţist!- Dumneata, tinere domn, pe gheaţa asta conduci cu 80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital?- Da!- Bravo, frumos răspuns! Eşti şmecher?- Nu! Sunt doctor!