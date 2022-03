Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. Se aşază la masă şi citesc meniul, după care îl întreabă pe chelner:- Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?- Caracatiţă, calamar, rac, creveţi, răspunde chelnerul.- Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul şi lupul îs fructe de pădure!Turistul într-un sat din Ardeal.- Auzi bade, în satul ăsta, unde fierbeţi voi palinca?- Apoi, domnule dragă, vezi dumneata biserica aia?- Da.- No, numai acolo nu!Într-un restaurant din Bucureşti un domn se adresează unui tip beat:- De ce beţi atât de mult? Conform statisticilor, de la alcool moare fiecare al zecelea bucureştean!- Mă doare-n cot, eu sunt din Constanţa!Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot...- Şi ai căzut?- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine...- Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!Badea Gheorghe stătea la oi. La un moment dat, apare un luptător de kung-fu, care îi zice:- Sunt luptător de kung-fu şi am să-ţi fur toate oile!Badea Gheo stătea liniştit. Luptătorul îi mai spune o dată. La care se ridică badea şi îl snopeşte cu bâta, după care îi zice:- No, kum-fu?Nevasta ardeleanului bagă divorţ. La judecător:- Domnule, de zece ani suntem căsătoriţi şi nu am făcut încă dragoste! Judecătorul către ardelean:- Tu ori nu vrei, ori nu poţi, ori nu știi…- De putut pot, de vrut vreau şi de ştiut, ştiu… Dar nu înţeleg ce atâta grabă!Doi ardeleni stau pe marginea unei străzi:- Mă crezi că pot trece stradă asta în 10 minute ?- Dar ce, mă, eşti fulger ??