Deviza moldoveanului: „Viața-i scurtă. Dacă tot n-o putem lungi, hai să o facem lată!"Un tip intră într-un bar zgâriat pe faţă, pe mâini, pe picioare şi cu hainele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat.- Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea.- Şi ce legătură are asta cu zgârieturile tale?- Nu voia...După ce prietena mea mi-a spus că e însărcinată am început să mă gândesc la tot felul de nume.Într-un final am ales Juan Carlos şi m-am mutat în Spania.- Unii pescuiesc fiindcă le place acest sport, alţii din plictiseală, eu din cauza nervilor. Şi dumneavoastră?- Eu vreau să prind peşte.Bărbatul este asemenea unui ziar:- De la 20 la 30 de ani este cotidian.- De la 30 la 40 de ani este săptămânal.- De la 40 la 50 este bilunar.- De la 50 la 60 este lunar.- De la 60 la 70 de ani apare doar în ediție specială.Soția se întoarce beată acasă:– Dragule, eu am venit, unde-i mâncarea?– Du-te de mănâncă acolo unde ai băut.Face stânga împrejur, scoate telefonul:– Alooo, fetelor, acuș mă întorc, gata, mi-a dat voie să mă întorc…Un studiu recent arată că tinerii care amestecă vodca cu berea în clasa a noua vor amesteca ciment cu nisip după clasa a douăsprezecea.Bulă, la ora de fizică, e întrebat de profesor:- Care e diferența între fulger şi electricitatea din priză?- Fulgerul e gratis!Bulă către profesoară:- Nu vreau să vă ameninț sau să bag frica în dumneavoastră dar tata mi-a spus că dacă nu aduc note mai bune data viitoare, cineva o să ia bătaie.