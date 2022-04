O surprind pe nevastă-mea într-o zi în pat cu prietenul meu cel mai bun.- Ce se întâmplă aici? Ai de capul tău, credeam că ai gusturi mai bune! zic eu posomorât.- Mă servesc singură, dacă tu nu vrei să faci dragoste cu mine! a răspuns ea grăbită.- Tu să taci, îi spun, nu vorbeam cu tine!Prezicătoarea către o studentă:- În viața dumitale o să apară în curând un bărbat tânăr: va fi foarte drăguț, cu ochii albaștri, obrajii roz, dar cu păr puțin și va cântări patru kilograme…Două blonde, iarna, într-un apartament. O blondă tremurând o întreabă pe cealaltă:- Fato, ție nu ți-e frig?- Ba da, fato, dar nu am ce să fac!- Ce proastă ești fato, hai să mergem într-un colț, că am auzit că sunt 90 de grade acolo!Într-un parc din capitală un polițist și câinele său jucau șah. Un trecător mirat din cale-afară de ceea ce vede în fața lui se adresează polițistului:- Domnule polițist, ce câine deștept aveți! Știe să joace șah!- Ah, da’ de unde, este 2-1 pentru mine!O femeie discută cu o prietenă despre soțul ei:- I-am spus că nu mai stau cu el și că bag divorț, după care am ieșit în grădină să mă liniștesc.- Și el ce-a spus? întreabă curioasă prietena.- Păi, după câteva minute am auzit o bubuitură.- Vai, Dumnezeule! Doar nu s-a împușcat?- Nu! A deschis o șampanie!