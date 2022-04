Discută două prietene:- Acest nenorocit m-a numit paraşută!- Şi, ce-ai făcut?- I-am spus să se care din dormitorul meu şi să-şi ia şi prietenii!După ce au băut, bărbaţii vorbesc inutil, devin emoţionali, conduc prost, încetează să mai gândească, se bat pentru nimic. Femeile pot face toate acestea fără să bea.- I-auzi, fă, ăştia zice că duminică dăm ceasurile înapoi!- Haoleu! Cum şi-au dat seama că noi le-am furat?Un bănăţean îl întreabă pe un oltean:- Măi, oltene, ce înţelegi tu prin încălzire centrală?- Aaa, nici că se putea o întrebare mai simplă: să-mi pun soba în mijlocul camerei...De ce bei, Costică?- Am trei băieţi, şi toţi sunt la armată! Dar tu, de ce bei?- Eu am trei fete şi toată armata-i la mine!Tatăl vine de la creşă cu copilul, mama îşi pune mâinile în cap:- Măi, bărbate, ăsta nu-i copilul nostru!El, mirat:- Ce importanţă are, mâine tot la creşă îl duc!Eşti un nesimţit! De fiecare dată când vorbesc cu tine te ia căscatul!- Iubito, nu căscam, încercam să zic şi eu ceva…