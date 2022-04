- Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie, am putea tăia porcul?- De ce, răspunde soțul, doar nu e vina lui...Farmacistul îi spune unui practicant:-Dă-mi, te rog, sticla aceea, pe care scrie diacteilaminopropanolamina!-V-o dau, dar să știți că e goală.-Fir-ar ai dracului! Iarăși mi-au băut vodca...- Dragă, mă doare burtica, se plânge soțul.- Păi, dacă nu ai mâncat nimic toată ziua, burta ta e goală, de asta te și doare.- Mda, acum înțeleg de ce pe tine tot timpul te doare capul.- Camarade, dacă ai avea două case, ai da una revoluției?- Da, răspunde tovarășul.- Camarade, dacă ai avea două mașini de lux, ai da una revoluției?- Da, răspunde tovarășul.- Dar, camarade, dacă ai avea un milion de euro, ai da jumătate revoluției?- Da, răspunde tovarășul.- Camarade, dar dacă ai avea două găini ai da una revoluției?- Nu, răspunde tovarășul.- Dar cum se poate, ai o casă, o mașină, jumătate din bani, de ce să nu dai o găină?- Pentru că găinile le am.Un barman, servindu-i al șaselea pahar de țuică unui client îl întreabă:- De ce beți așa mult, aveți probleme?- După ce m-am certat cu soția, mi-a spus că nu va mai vorbi cu mine o lună de zile.- Bine, dar asta nu e chiar așa de grav.- Asta s-o crezi dumneata. Astăzi expiră luna.Într-o bună zi, hotărăște olteanul să meargă la parașutism. Sare din avion împreună cu ceilalți olteni, dar nu i se deschide parașuta! Toți ceilalți aveau parașutele deschise, el săracu... Dintr-o dată observă că mai era unul fără parașută şi, în culmea bucuriei, că nu e singurul, îl întreabă:- Bă! Nici ție nu ţi s-a deschis parașuta?- Nu! Eu vin de jos, cu butelia!Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie mașinile pe plafon.Un șofer îl vede şi-l întreabă:-Ce faci frate, ce cauți?-Îmi caut mașina, zise bețivul, clătinându-se pe picioare!-Păi şi de ce le pipăi pe plafon, ce nu sunt toate la fel?-Ntz! A mea are girofar!