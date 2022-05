Un amator, dornic să meargă la vânătoare, îl roagă pe prietenul său, mare vânător, să-l iniţieze:- Puşca are două ţevi şi pe fiecare câte un cartuş. Când vezi mistreţul, tragi primul cartuş şi, dacă nu-l nimereşti, tragi şi al doilea cartuş…- Şi dacă nu-l nimeresc nici cu acesta?- Atunci nu mai ai ce face decât să arunci cu rahat în el.- De unde să iau eu atunci rahat?- O să ai, o să ai…Când era însărcinată nevastă-mea, i-am zis:- Iubito, dacă va arăta ca tine, o să fie magnific.La care ea mi-a răspuns:- Dacă va arăta ca tine, o să fie miracol.Război cu nemţii. Bulă se ascunde într-o fântână, iar un neamţ îl descoperă. Neamţul strigă în fântână, iar Bulă face pe ecoul.- E cineva acolo?- E cineva acolo?- Mai bine mă duc în pădurice...- Mai bine mă duc în pădurice...- Mai bine arunc o grenadă...- Mai bine te duci în pădurice!- Bulă, ce aţi făcut azi la şcoală?- Am avut ora de chimie şi am făcut o bombă.- Şi mâine ce o să faceţi?- Unde?Un tip se plânge la serviciu că din fereastra lui se vede camera în care se dezbracă fetele, din care cauză nu poate trăi normal şi lucra.Vine comisia, priveşte pe fereastră şi nu vede nimic. Îi spune tipului:- Păi nu se vede nimic!- Dar ia urcaţi pe dulap!