- Tati, dacă îmi cumperi o păpuşă, îţi spun cine doarme cu mami în pat când tu nu eşti acasă!- Îți cumpăr două păpuşi! Cine?- Eu.Poliţistul:- Aţi consumat băuturi alcoolice?- O ladă de bere, doi litri de vin şi o sticlă de vodkă.- Suflaţi aici, vă rog.- De ce? Nu mă credeţi?- Copii, daţi-mi exemplu de una dintre cele şapte minuni ale lumii, spuse diriginta.- Barul lui nea Apetrei de la noi din sat!, răspunse Bulă.- Cum aşa?! întrebă ea, mirată.- Păi, am auzit-o eu într-o zi pe bunica zicând că acolo noaptea se întâmplă minuni mari.- Gheorghe, dar nevastă-ta unde-i?- În spate, taie lemne!- Şi ţie nu ţi-e ruşine, bărbat în toată firea, ea taie lemne, iar tu stai şi cânţi la acordeon???- Na, ce să-i fac dacă ea nu ştie să cânte!Doi moşi pe o bancă:- Uite, fătuca aia are două picioare superbe...- Știu, le-am numărat şi eu.- Auzi duduie, vrei să te culci cu mine?- Auzi domnule, io sunt femeie serioasă, mie nu mi-e somn!!Ion se duce cu o cerere la superiorul său.- Şefu’, spune el, la noi acasă a început curăţenia de Paşte, iar soţia mea are nevoie de mine pentru a o ajuta cu mutatul mobilei prin casă.- Ioane, ducem lipsă de personal, îi răspunde şeful. Nu îţi pot da zi liberă.- Mulţumesc, şefu’, spune Ion. Ştiam că mă pot baza pe dvs.