Paznicul cimitirului intră în biroul şefului cu cererea de demisie:- Ce s-a întâmplat?- Domnule, este peste puterile mele. Toată ziua merg prin cimitir şi citesc: „Aici zace...”, „Aici se află...”, „Aici doarme...”, „Aici se odihneşte...”. Singurul care lucrează sunt eu!Patroana unui bordel îşi vinde papagalul pentru că nu rostea niciun cuvânt. Cei care l-au cumpărat dau o petrecere. Papagalul vede un invitat şi începe:- Pe tine te cunosc, pe tine te cunosc, dar fetele de aici sunt toate noi...Bărbatul citeşte o carte, femeia citeşte un ziar.- Uite, dragă, ce scrie la ziar: un bărbat s-a cunoscut cu o femeie, în aceeaşi seară s-a însurat cu ea, iar a doua zi de dimineaţă deja a sugrumat-o!- Deh, noaptea e un sfetnic bun!- Vrei să afli ce defecte ai în mai puţin de un minut?- Spune-i soţiei că e grasă.Doi copilaşi la creşă:- Tu ce eşti, băiat sau fată?- Băiat.- Dar de unde ştii?- Dacă iese educatoarea, îţi arăt. Iese femeia, la care acesta îşi ridică păturica:- Uite, am şosetuţe albastre.Doi alpinişti la marginea unei prăpăstii. Zice unul:- Aici a picat ghidul nostru anul trecut!Celălalt, scandalizat:- Şi spui asta aşa de liniştit?- Păi ce, era deja destul de vechi şi avea şi câteva pagini rupte…- Spune-mi, s-a întâmplat ca soţul tău să nu vină noaptea acasă?- Da, acum vreo 10 ani… Dar poate se mai întoarce!25 mai 1996: El are un bilet în mână pe care scria: „Dragul meu, te iubesc. Tu eşti comoara vieţii mele”.25 mai 2006: El are un bilet în mână pe care scria: „ceapă, zahăr, pâine”.