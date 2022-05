- Care este cel mai periculos loc din lume?- Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.La sosirea în România, spaniolii au fost întrebaţi de reporteri:- Ce credeţi despre civilizaţia din România ?- Credem că ar fi o idee bună.În salonul pacientului intră o asistentă blondă şi este luată la întrebări:- Spune-mi te rog, am vreo speranţă?- Nu. Nu eşti pe gustul meu!După noaptea nunţii, mirele spune puţin ofticat:- Din câte văd, dragă, eu nu sunt primul…Soţia, în timp ce fuma o ţigară răspunde:- Din câte văd şi eu, nu vei fi nici ultimul…Acum o lună am citit că te poate ucide carnea consumată în exces. A doua zi m-am lăsat de mâncat carne.Acum o săptămână am citit că băutura te poate ucide. A doua zi m-am lăsat de băut.Ieri am citit că sexul te poate ucide. Azi dimineaţă m-am lăsat de citit.Un ardelean iese cu capra pe câmp şi se întâlneşte cu un oltean, care zice:- Unde te duci cu boul ăsta?- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră?- Da’ nu cu tine vorbeam.