Ion şi Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:- Mă Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?- Nu mă, ce?… răspunse Vasile, holbându-se.- Că e frumoasă şi supusă, mă.- Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adică…supusă?- Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă Vasile…Ion şi Gheorghe:- Măi Ioane, dacă eu m-aş însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?- Păi, am fi cumnaţi.- Dar dacă aş face amor cu nevastă-ta?- No, atunci am fi chit!Patru femei îşi petrec concediul împreună.Destrăbălare, aventuri, alcool.În ultima zi, pe una o apucă remuşcările şi le spune celorlalte:- Am să-i spun soţului meu tot ce am făcut!Reacţiile celorlalte:Prima:- Ce fraieră!A doua:- Cât curaj!A treia:- Ce memorie!- Bulă, câte porunci există? întreabă profesorul.- Zece, domnule profesor.- Şi ce se întâmplă dacă nu respecţi una dintre ele?- Rămân nouă…