- Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa.- Tare. Și care e diferența?- Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…Soția se duce la poliție și reclamă că soțul ei n-a mai venit acasă de trei zile. Cere să fie căutat.- Soțul dumneavoastră are vreun semn particular? întreabă polițistul.- N-are. Dar dacă mi-l aduceți acasă, o să aibă.În tren:- V-a căzut un geamantan în cap. Ați pățit ceva?- Nimic. Era gol.- Dar în geamantan ce era?Doi urși stau de vorbă:- Dacă te-ai întâlni cu Crin Antonescu, l-ai mânca?- Nu. Dar m-aș întinde lângă el un pic până la primăvară.Într-o mănăstire pentru femei, intră trei infractori și spun:- Iar acum vă vom viola pe toate la rând!O nou-sosită călugăriță iese în față și spune:- Vă implor, luați-mă toți trei pe mine, dar nu vă atingeți de altcineva!Maica stareță:- Soră Maria, egoismul este tot un păcat!Soția către soț la petrecerea de Revelion:- Bravo, Mitică! Mai cântă vreo patru cântece!- De ce să mai cânt, că m-am săturat!- Cântă! Când cânți, nu bei!