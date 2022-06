La şcoală, profesorul:- Curtea şcolii are lungimea de 52 de metri şi lăţimea de 38 de metri. Ce vârstă am eu?- 44, domnule profesor, răspunde Bulă.- Perfect, Bulă. Explică-le şi colegilor tăi cum ai apreciat aşa de exact!- Păi, am un vecin, pe jumătate nebun ca dumneavoastră, şi are doar 22 de ani!Erau odată doi ardeleni, Ion şi Gheorghe.Ion îi spune lui Gheorghe:- Bă, eu pun pariu cu tine că trec strada asta într-o juma’ de oră.- No! Că doar nu eşti fulger!Atunci când bei, important e să nu le amesteci. În special soţia cu amanta.În primul an de căsătorie, bărbatul vorbeşte şi femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbeşte şi bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi şi vecinii ascultă.- Ce spune poliţistul când vede o coajă de banană pe jos?- Să-mi bag picioarele, iar cad!Bulă aşteaptă nevasta lângă salonul de înfrumuseţare. După un timp îndelungat, iese de acolo soţia sa. El se uită la ea, respiră adânc şi spuse:- Bine, măcar ai încercat.Soţul, întorcându-se seara de la serviciu, este întâmpinat de soţie cu un afiş în mâini:- Nu vreau să vorbesc cu tine!Soţul strânge din umeri, îşi deschide o bere şi se aşează în faţa televizorului. Peste cinci minute apare soţia cu un nou afiş:- Dar ştii de ce?Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice.- Domnu’ doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece boală din acelea ruşinoase!- Pesemne că aţi avut contact cu o femeie necunoscută!- Care necunoscută, domn’ doctor? Pe aia o cunoaşte tăt oraşul...