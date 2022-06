Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:- Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără. La care Ion:- Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?Măria către Ion, care era în curte:- Ioane vino-n casă că plouă.- Lasă că plouă şi afară.Ion, pe patul de moarte: Marie, eu acum mă duc, mult nu mai am, dar vreau să ştiu şi eu: m-ai înşelat tu vreodată?La care, Maria:- Apoi, mă Ioane dragă, io ți-aş zice, dar dacă nu mori?…- Măi Ioane, ştii că eu pot călători în timp?- Ei, asta-i bună, măi Mărie!…Cum aşa?!- Eu călătoresc în timp ce tu eşti plecat la muncă.Soţia ministrului discută cu o prietenă:- Nu ştiu ce cadou să-i iau lui bărbată-miu!- Cumpără-i o pălărie.- Nu, că asta i-am luat anul trecut.- Cumpără-i atunci o carte.- Nu, că mai are una!O blondă se duce la o staţie de benzină să-şi alimenteze maşina. Aici îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:- De 95 şi de 98. La care blonda:- Cum, nimic de anul ăsta?O blondă se pregăteşte să plece de acasă, având în mână ambele chei ale maşinii. Soţul o întreabă:- De ce ai luat amândouă cheile?- Păi nu vezi ce ger este? Poate nu porneşte la prima cheie.Discuţie între două blonde: - Mama ta este o mare mincinoasă.- De ce, dragă?- Spunea că negrul slăbeşte şi de două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre şi nu am dat jos niciun kilogram.