- Nu mai rezist, doar de mașini îmi vorbești.- Și despre ce vrei să vorbim?- Nu știu, zi și tu ceva despre Amor...- Amor? Amor! Amor...tizor!- Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.- Tata e inginer, zice Gheorghe.- Tata e mecanic, zice Ionel.- Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.- Are 500 de oameni sub el.- Cu ce se ocupă deci?- Taie iarbă-n cimitir.Soţul către soţie:- Ai văzut-o, dragă, pe tânăra aceea care zâmbea la mine?Soţia:- Nu-i nimic, iubitule, şi pe mine m-a bufnit râsul când te-am văzut prima oară...La examen, un student ia un bilet - nu ştie. Ia altul - iarăşi nu ştie. Al treilea - de asemenea... Şi aşa al patrulea, al cincilea...Profesorul îl opreşte şi îi dă nota 5!Ceilalţi studenţi se revoltă:- Pentru ce?- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva.Soţul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu?- De-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.- Cuuum? Ai împuşcat un cerb?!- Nu, am băut tot salariul.