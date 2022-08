O femeie goală se privește în oglindă şi-i zice soțului:- Mi se pare că sunt așa de urâtă, grasă şi plină de riduri... Aş avea nevoie de un compliment...- Ai o vedere extraordinar de bună, draga mea!După accident, doctorul mi-a spus că e foarte probabil să-mi fi pierdut complet memoria. Eu cred că e mult mai grav decât atât... Cred că am început să devin şi paranoic. Lângă patul meu din spital şi-a făcut apariția o creatură hidoasă şi grasă care pretinde că e nevastă-mea. Şi, colac peste pupăză, umblă după ea cu o stricată mică, boită din cap până-n picioare, aproape dezbrăcată şi cu tot felul de sârme în nas şi urechi. ...Aoleu, să nu zici că-i fiică-mea!Fericirea este atunci când:- soția seamănă cu idealul- copiii seamănă cu tine- serviciul seamănă cu un hobby- soacra nu seamănă cu șeful tău- șeful tău nu seamănă cu un idiot- iar salariul nu seamănă a pomană.- Care este diferența între o femeie şi o femelă hipopotam?- Una are gura mare şi un fund enorm şi cealaltă trăiește în apă.Iubita unui programator:- Iubitule, ştii când e aniversarea noastră?- Sigur că da, iubito!- Când?- 3 zile după ce îmi expiră licenţa la antivirus!- La ce ne mai folosește telefonul fix?- Să ne găsim mobilul prin casă.Patru prietene tinere şi frumoase şi-au petrecut concediul împreună la mare, fără bărbații lor. La întoarcere, pe șatenă au apucat-o remușcările:- Fetelor, am să-i povestesc bărbatului meu de câte ori l-am înșelat în concediu.Bruneta: - Ce idioată!Roşcata: - Ce curajoasă!Blonda: - Ce memorie!