Un tip citește un anunț matrimonial în care se spunea că fata are o mulțime de calități, dar și un defect și se hotărăște să sune să vadă despre ce e vorba:- Bună ziua! Am citit anunțul, îmi place fata, are numai calități... dar despre ce defect fizic e vorba?- E puţin gravidă, dar staţi liniştit, abia se vede!..Copilul stă de vorbă cu taică-su:- Și zici că te persecută profesorul de matematică?- Da, tati! M-a pus să fac o piramidă. Dar ce, eu sunt faraon?Doi prieteni discută la o bere:- Ei bine, cum te-ai simțit în timpul primului salt cu parașuta?- Ca o pasăre!- Adică liber şi uşor?- Nu, zburam și făceam pe mine, zburam şi făceam pe mine!Poliția a bătut la ușa mea astăzi.- Unde ai fost azi-noapte la ora 8:05?, mă întreabă ofițerul.- E oarecum jenant să vă spun, dar Ia ora 8:00 am urcat cu soția mea în cameră să facem dragoste, i-am zis.- Asta e adevărat, strigă soția mea din hol, dar dracu' știe unde a fost la 8:05!Domnule polițist, soția mea a ieșit aseară din casă și nu a mai venit.- Vă rog să o descrieți, în ce era îmbrăcată?- Ei, ca orice femeie, nimic special. Cu ea mai era un câine...- Ce câine?- Foxterier, înălțimea 37 de cm, urechea dreaptă neagră, pe lăbuța stânga din spate are o pată albă, zgardă gri, ochii negri și îl cheamă Rick.Soțul merge cu soția la un plastician, unde aceasta urma să sufere o operație estetică.Medicul, în timp ce doamna intră în sala de operație, se adresează soțului:- Veniți peste două ore și veți căpăta o cu totul altă femeie!- M-aș bucura foarte mult, dar vă rog să fiți discret, să nu afle nevastă-mea.