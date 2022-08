- Scuză-mă pentru deranj. Te-am văzut pe Facebook, eşti foarte sexy şi frumoasă. Aş vrea să te rog dacă vrei să îmi dai numărul tău de telefon pentru a putea vorbi mai multe. Mi-aş dori să te cunosc mai bine.- 635.- Păi ce este acesta?- Bon de ordine!Ion a adus-o pe viitoarea sa soţie pentru a face cunoştinţă cu părinţii. Câteva minute bune tăcere totală în casă, nimeni nu zice nimic. În cele din urmă, bunica îşi ia inima în dinţi pentru a destinde atmosfera:- Asta este pedeapsa pentru că nu mergeţi la biserică!- Vecina, tu ai maşină?- Am, dragule!- Mi-o dai şi mie diseară?- Ţi-o dau, cum să nu, dar de ce m-ai întrebat dacă am maşină?- Iubito, foarte delicioşi dovleceii în oţet.- Dar nu sunt în oţet, sunt de marţea trecută!Trei sfaturi pentru slăbit:1. Întoarce capul la dreapta!2. Întoarce capul spre stânga!3. Repetă acest exerciţiu ori de câte ori îţi oferă cineva de mâncare.- Iubitule, parfumul acesta mă lasă fără cuvinte.- Perfect iubito, ia cinci!- Fetelor, ştiţi că m-am măritat?- Felicitări, cu cine?- Cu un marinar.- Ce frumos!- Da, dar ştiţi că este plecat 11 luni pe an?- Săraca de tine, cum trebuie să suferi…- Nu, o lună trece repede!