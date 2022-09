Un bărbat avea febră mare, așa că soția l-a dus la doctor. După o consultație, acesta a spus:- Doamnă, soțul dvs. are nevoie de odihnă. Vă scriu niște somnifere.- Bine, domnule doctor. Şi când trebuie să i le dau?- Dar nu sunt pentru el, sunt pentru dumneavoastră!Seara târziu, vine băiatul supărat de la o întâlnire şi se așază pe scaun lângă taică-su, cu ochiul vânăt:- Ce ai pățit, fiule?- Mi-a dat prietena un pumn şi a plecat, iar acum sunt singur!- Păi, nu i-ai spus ce te-am învățat eu? „Timpul se oprește în loc pentru mine când privesc în ochii tăi…”- Aşa era? Eu i-am spus „Ai o față de îmi stă ceasul...”Medicul către pacient:- Aveți o boală contagioasă extrem de rară. O să fiți mutat într-o cameră separată şi acolo veți mânca numai pizza şi clătite.- Şi astea mă vor ajuta să mă fac bine?- Nu, dar asta-i singura mâncare care încape pe sub ușă!Doi polițiști gonesc cu mașina. La un moment dat, ocolesc o groapă şi intră într-un pom. Ies amândoi dintre fiarele contorsionate, iar unul dintre ei spune:- De data asta chiar merităm o primă. Niciodată nu am ajuns așa de repede la locul accidentului!