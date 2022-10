Copiii sunt întrebați la școală ce meserie ar prefera.- Eu mă fac doctor, spune Ionel.- Eu mă fac inginer, spune Gigel.- Eu mă fac hacker, spune și Bulă.- Dar de ce, măi Bulă? întreabă învățătoarea.- Am auzit că, de la anul, catalogul va fi publicat online. Și dacă eu n-am fost premiant, măcar copiii mei să fie!- Alo, salvarea?- Da, ce s-a întâmplat?- Soția mea are halucinații!- Cum ați sesizat asta?- Sunt draci în casă și ea nu-i vede!- Maricica, fumezi?- Da!- De când?- Din seara aceea de pomină, când soțul meu s-a întors mai devreme din delegație și a găsit în scrumieră un muc de țigară.- Da-ți-mi și mie două pahare cu vin, îi spun fetei de la bar.- La 2 lei? mă întreabă ea.- Nu, îi răspund, uitându-mă către prietenul meu… La doi bețivani!- De ce nu-mi spui niciodată cât de mult mă iubești?- Pentru că nu vreau să te supăr…EI:- Mmm, parfumul tău miroase a vin fiert!Ea:- Miroase a scorțișoară, bețivule!Bulă vine acasă zgâriat tot pe față, pe gât, pe mâini.- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?- Am făcut horă în jurul bradului.- Păi, și de ce ești zgâriat în halul astă?- Eram doar eu!