Soţia, nervoasă, îi deschide uşa soţului, care trăsnea de la o poştă aalcool:- Presupun - urlă ea - că ai un motiv foarte serios să vii acasă la 6dimineaţa!- Da, am - răspunde soţul: micul dejun!În timp ce un poliţist stătea de gardă într-un parc, aude ceva dintr-un tufiş. Se duce să vadă ce este şi iese un bărbat.- Ce faci, măi omule, aici, la ora asta?- Flotări.- Ia dă-le încoace...Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una din ele şi o dă fiului său, zicându-i:- Ia, fiule, restul au acelaşi gust.- Doctore, doctore, ajutaţi-mă!!!- Staţi liniştit, aveţi doar hemoroizi.- Cum, hemoroizi? Pe faţă?- Vai, asta era faţa?Un tip supărat intră într-un bar:- Care vrea bătaie?Toată lumea, terorizată. În sfârşit, se ridică un tip de doi metri pe doi metri şi mai supărat decât primul şi spune:- Eu!- Ei, atunci du-te după colţ, că de acolo am luat şi eu!Un tânăr invită o tânără la dans.- Domnişoară, se poate?...- Desigur, dar mai întâi să dansăm!Ion stătea rezemat de poartă şi se uita pe uliţă. Apare Maria agale, ţinând de laţ o vacă.- Unde mergi, Mărie?- La taur.- No, dar cu vaca ce faci?Un ardelean vine de la pădure şi-şi surprinde în casă soţia cu amantul făcând sex.- Mă, femeie, nu ţi-e ruşine? Eu muncesc ca prostul şi îţi aduc de toate, să îţi fac pe plac, iar tu mă faci de ruşine. Şi tu, mă băiete, măcar opreşte-te când vorbesc eu…