- A fost îngrozitor, mamă, se plânge Alinuța. A trebuit să-mi schimb de patru ori locul la cinematograf.- S-a legat vreun bărbat de tine?- Până la urmă, da...Sir se urcă pe cal invers, cu spatele în faţă...- Sir, spune John, dar nu aşa se urcă pe cal!- Taci, mă, de unde ştii tu încotro vreau să merg…-Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?- Eu de cinci ani, ea de opt.Un câine fugea prin deșert în cercuri din ce în ce mai mari.O cămilă, văzându-l, îi spune:- Ce-ai păţit, căţelule?- Dacă nu găsesc repede un copac, fac pe mine!- De ce te-ai îndrăgostit de mine?- Din cauza ochilor.- Îți plac ochii mei?- Nu, am vederea proastă!Ştrulă, câte porunci există? întreabă profesorul.- Zece, domnule profesor.- Şi ce se întâmplă dacă nu respecţi una dintre ele?- Rămân nouă!Într-o zi, Bulă merge cu taică-său la plimbare. Trecând pe lângă şcoala lui Bulă, părintele zice:- Ştii, fiule, ce emoţii am! În şcoala asta am fost şi eu elev acum treizeci de ani!La care Bulă:- Aaa, acum înţeleg! Deci de aia mi-a zis azi la oră profesorul: „Aşa un tâmpit nu am mai avut aici de treizeci de ani!”