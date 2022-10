- Bulă, de unde provine cărbunele?- Din Popescu.- Cum din Popescu?- Așa mi-a șoptit el: din mine, din mine.La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători agricole, s-a afișat programul:- ora 10.00 - prezentarea invitaților.- ora 12.00 - prezentarea animalelor.- ora 14.00 - masa comună.Pe când era copil, Bulă s-a întâlnit pe stradă cu un vecin care se întorcea, călare pe măgar, dintr-o călătorie. Omul l-a salutat, l-a întrebat ce era nou prin mahala şi, în mod special, ce mai făcea pisica lui, o pisică roşcată la care ţinea foarte mult.- A, pisica ta a murit, i-a spus Bulă.- E o veste foarte tristă, nu puteai să mi-o spui mai pe ocolite?- Şi cum ar fi trebuit să ţi-o spun?- Puteai să-mi spui, de pildă: „Era foarte cald, pisica ta a vrut să se plimbe pe acoperiş, dar ţigla era fierbinte, pisica a sărit, a alunecat, a vrut, săraca, să se agaţe de streaşină şi a căzut...”. Ceva de genul ăsta! Ca să am timp să mă pregătesc!- Te rog să mă ierţi, i-a spus tânărul Bulă.- Ei, asta e, a spus vecinul. E trist, dar ce pot să fac? Biata pisicuţă... Mai bine spune-mi: ce face scumpa mea soţie?- A, da, tocmai voiam să-ţi spun. Era foarte cald, soţia ta a vrut să se plimbe pe acoperişul-terasă, ca să se răcorească...Un ardelean stătea rezemat în bâtă la marginea unui drum. Pe lângă el trece unul și îl întreabă:- Ce faci, bade, stai și cugeți?- Ba, numa’ stau.Lupul bate la uşa purceilor.- Deschideţi uşa, eu sunt mama, am adus lapte. Aşa cum mi-aţi cerut!- Minţi, Lupule, noi am trimis-o după bere!!!