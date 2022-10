- Iubito, în seara asta, aș fi în stare să îți aduc Luna și stelele de pe cer!- Du și gunoiul, dacă tot ieși!- Draga mea, am decis să nu mă mai cert cu tine niciodată!- Auzi la el! A decis! Dar pe mine m-ai întrebat!?- Domnișoară, de câte ori îmi surâdeți, îmi vine să vă invit la mine.- Vai, sunteți un seducător!- Nu. Sunt dentist!Discuție între doi pescari:- Azi dimineață am dat cu banu’ să văd dacă mă duc cu nevastă-mea la biserică sau vin la pescuit.- Și văd că ți-a ieșit să vii cu noi la pescuit.- Da, însă a trebuit să dau de şapte ori.Un instructor de parașutism face instructaj cu câțiva începători. Unul dintre ei întreabă:- Și dacă nu mi se deschide parașuta principală și nici cea de rezervă, cât timp voi zbura până la pământ?- Tot restul vieții!Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și-l întreabă:- Dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven?- Nu, eu am cerut pui cu smântână.Doi vânători merg prin pădure.La un moment dat, unul strigă:- Bă Gheorghe! Ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Ursul ăla care tocmai a intrat în zmeuriș.După două minute, din nou:- Bă Gheorghe, tu ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Vulturul ăla fain de deasupra pădurii.Mai merg încă cinci minute.- Bă Gheorghe, tu n-ai văzut?Enervat deja, Gheorghe zice:- Ba da, ba da… am văzut!- Și atunci de ce ai călcat în el?