Un ardelean în Bucureşti, la semafor, pe timp de ploaie. Trece o maşină şi îi stropeşte pe toţi din cap până-n picioare. Bucureştenii încep să înjure, în timp ce ardeleanul e calm.- Apăi, domnule dragă, la noi la Cluj nu-i aşe, zice el.- Da' cum?- Păi, dacă te stropeşte o maşină, şoferul opreşte, dă înapoi, te urcă în maşina, te duce acasă la el, faci duş, mănânci, dormi la el, şi asta timp de trei zile, iar la plecare îţi dă şi 100 de euro.- Ai păţit tu aşa ceva?- Nu eu. Nevasta-mea.Azi am avut intervenție la un client care m-a tratat cu cafeluțe, croissant, somon fume și alte bunătăți.Am terminat treaba, dar fiindcă a fost atât de drăguț, la plecare i-am stricat intenționat ceva la server, ca să mă mai cheme și mâine.- De ce vor oltenii să aibă vaca precum girafa?- Ca să pască la vecini şi s-o mulgă ei.Femeile vorbesc cel mai puțin în februarie, deoarece este cea mai scurtă lună.Pentru asta în martie bărbații le fac o mulțime de cadouri.Îl sun azi pe șeful meu:- Şefu', mi s-a stricat mașina, nu pot să vin azi la muncă.- Ia autobuzul, mi-a zis.- Ești culmea, şefu', păi ce, eu am autobuz?!- De ce în Oltenia sunt mai puține inundații decât în alte părți?- Nici apele nu-i înghit pe olteni...- Dă-mi-o, acum!- Nu!- Ţi-am zis să mi-o dai! Nu mai pot!- Nu!- Dă-mi-o! Sunt udă toată!- Nu, trebuia să-ţi iei umbrela ta de acasă!