Un ardelean la cârciumă:- Un litru de pălincă, vă rog!- Aveți recipient?- Da' io ce's?Doi prieteni:- NesimțituIe! Eu îți spun că nevastă-mea a făcut un copil și tu mă întrebi cu cine?- Nu te enerva, am crezut că știi!- Iubito, foarte delicioși dovleceii în oțet.- Nu sunt în oțet, sunt de marțea trecută.Bulă stă de vorbă cu un prieten:- Ieri am făcut cunoștință cu părinții iubitei mele.- Şi cum a fost?- M-au tratat ca pe un fiu. Tatăl ei chiar m-a bătut.- O cafea, vă rog!- Să pun lapte, zahăr?- Fără săpun!Doi muncitori lucrau la un stâlp de înaltă tensiune.La un moment dat, unul dintre ei, de pe stâlp, urlă către celălalt, care era jos:- Bă, vezi că sunt două cabluri jos acolo, le vezi?- Da, răspunde celălalt.- Pune mâna pe unul dintre ele.Cel de jos luă un cablu în mână, la care cel de sus îl întreabă:- Nu simți nimic?- Nu, răspunde cel de jos.- E bine! Pe celălalt să nu pui mâna, că are 30.000 de volți prin el.