O blondă foarte mulțumită de sine: "Dragă jurnalule, azi sunt foarte fericită. Am terminat puzzle-ul cu Pinocchio în 6 luni. Pe cutie scria 2-4 ani."Soția către soț:- Dragul meu, așa cum mi-ai spus am vorbit cu fiica noastră despre dragoste și sex. Dar în curând face 15 ani…- Și?- Ard de nerăbdare să încerc tot ce am aflat!Nu pot să cred ce tare a bătut vântul aseară: am ieșit să cumpăr niște lapte pentru nevastă-mea, însă deodată a venit o rafală și m-a catapultat direct în cârciuma de la colț.Se întâlnesc două prietene:- Fată, ce te-ai îngrășat!- Să mă fi văzut acum două luni, eram și mai grasă! Arătam așa, ca tine!Doctorul:- Trebuie neapărat să lăsați țigările.Pacientul:- Desigur, o să vi le las pe birou.Tatăl către fiu:- Măi copile, se plânge maică-ta că vorbește cu tine și tu n-o asculți!- Păi să vezi, tăticule ...- Lasă scuzele! Spune-mi cum de reușești?!- Şeful nostru a organizat ieri un campionat la Solitaire!- Şi? Ce premii au luat participanţii?- Locul 1, 2 şi 3 au fost daţi afară!