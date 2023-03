Ion cu Vasile, la taclale:- Ce-ai face dacă o femeie ţi-ar face avansuri?- M-aş feri, pentru că după avans întotdeauna urmează lichidarea.- Bună ziua, suntem de la bancă, vă informăm că vă punem sechestru pe cont.- Pe care cont, doamnă? Pe cel de Facebook?- Nu, domnule, pe cel bancar.- Pff, ce m-am speriat, pe acesta bancar puteţi să-l şi închideţi!Badea Gheorghe îşi face un obicei din a se bărbieri în fiecare dimineaţă. Într-o zi, Ana îl întreabă:- Ce ai, bărbate, de te bărbiereşti în fiecare dimineaţă?- Ştii, Ana, după bărbierit parcă sunt cu 15 ani mai tânăr.- Atunci, bărbiereşte-te seara!La pescuit:- Dă-mi, te rog, pâinea pentru nadă.- Am mâncat-o, tată!- Atunci, dă-mi mămăliga!- Nu mai e, am mâncat-o şi pe aia.- Atunci, mănâncă şi râmele şi hai să mergem acasă…- Alo, pompierii, a luat foc casa vecinului!- Cum vă numiţi?- Pişta.- Dumneavoastră aţi descoperit focul?- Nu, unul Prometeu, dar ce legătură are?- Bună ziua, sunt agentul Ionescu de la poliţia rutieră. Vă rog să-mi spuneţi ce aveţi în portbagaj.- O jumătate de miel!- Viu?