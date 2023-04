Să-ţi planifici concediul e foarte simplu: şeful îţi spune când, iar soţia unde.O tipă se duce la medic cu nasul umflat. Medicul o întreabă:- Albină?- Da.- S-a pus pe nasul dvs.?- Da.- V-a înţepat?- N-a avut timp, pentru că soţul meu a şi lovit-o cu lopata.- Nu am niciun folos după câinele ăsta! se plânge Gheorghe lui Ion.- Cum? Nu păzește casa?- Nu chiar. De exemplu, noaptea trecută a lătrat atât de tare încât n-am auzit că au venit hoții.- De ce ai furat maşina?- Am vrut să ajung la lucru mai rapid, domnule judecător.- Ai fi putut lua autobuzul!- Pentru autobuz n-am carnet, domnule judecător!- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viaţă. Ce mă sfătuieşti: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură. Cum e mai bine ?- Depinde cum stai cu ficatul…Doctorul:- Nu-mi place deloc cum arătaţi.Pacienta:- Ei, doctore, nici dumneata nu eşti vreo frumuseţe.