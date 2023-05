- Bulă, mi se pare mie sau te pregătești de plecare?- Păi, vreau să plec.- Bun, dar mai este o jumătate de oră până la sfârșitul programului și, colac peste pupăză, ai venit și cu o oră mai târziu.- Șefule, am întârziat la venire, nu vreau să mai întârzii și la plecare.Într-o companie de bărbați, toți se veselesc, numai unul e trist.- Ioane, de ce ești trist?- Am aflat că soția mea are SIDA.O pauză lungă.- Am glumit, băieți. Ce v-ați îngălbenit așa?La palatul unui șeic arab, oprește un autocar din care coboară un grup numeros de femei în vârstă. Șeicul se uită pe fereastră și zice:- Of, iar vin turiștii!Servitorul lui îl contrazice:- Nu sunt turiști, v-au venit soacrele în vizită!- Nevastă-mea îmi cere în fiecare zi bani. Azi 600, ieri 800, etc.- Păi ce face cu atâția bani?- Habar nu am, că nu i-am dat niciodată.Întrebare:- De ce soacra seamănă cu un condiment?Răspuns:- Pentru că se amestecă în toate...Doi prieteni stau de vorbă:- De ce te cerți mereu cu nevastă-ta și pe soacră-ta o respecți?- Soacră-mea a fost singura care s-a opus căsătoriei.Soția:- Dragule, fă-mi și mie un compliment!Soțul:- Iubito, ai cel mai frumos bărbat!