- De ce l-au dat afară pe Popescu?, întreabă un șofer despre un coleg.- Păi a intrat în biroul directorului fără să ciocăne.- Și ce dacă, s-a mai întâmplat.- Da, dar nu cu camionul!Noaptea, pe la ora trei, brusc, vecinul începe să bată cu pumnul în uşa mea. M-am speriat atât de tare încât am scăpat bormaşina din mâini!Doctorul către pacient:- Aveți poftă de mâncare?- Câteodată da, uneori nu...- Dar când nu aveți poftă de mâncare?- După ce am mâncat.Noaptea târziu, soţul, beat, vine acasă, faţa plină de ruj şi fond de ten. În ușă, soţia, nervoasă.- Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn!Discuție între două blonde:- Auzi, dragă, am şi eu un dubiu, cum se zice corect, Iran sau Irak?La magazinul cu articolele de pescuit:- Dă-mi, te rog, un cârlig, dar repede că vreau să prind autobuzul!- Regret, domnule, zice vânzătorul, dar nu avem cârlige aşa de mari!Medicul:- Cauza bolii dumneavoastră este alcoolul.- Vă mulţumesc că nu daţi vina pe mine, doctore!Profesoara:- Bulă, cum îţi imaginezi tu şcoala ideală?- Închisă, doamnă!