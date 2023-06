Doi soți stau de vorbă:- De ce, deși mâncăm Ia fel, tu ești slab și eu grasă?- Păi, depinde de constituție.- Și în ce articol din constituție spune că eu trebuie să fiu aia grasă?- Alo, Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ? Trimite-ţi pe cineva de urgenţă să salveze un animal chinuit.- Dar ce s-a întâmplat, doamnă ?- Poştaşul s-a suit într-un copac din curtea mea şi îmi înjură câinele.- Îl recunoaşteţi pe cel care v-a furat maşina?- După cum a vorbit avocatul lui, nu mai sunt sigur dacă am avut vreodată maşină…Judecătorul către inculpat:- De ce nu v-aţi luat un avocat?- Toţi avocaţii au refuzat să mă apere când şi-au dat seama că nu eu am furat cele cinci milioane de euro.- Alo, morga?- Da.- Soțul meu n-a ajuns acasă, nu cumva a fost adus la voi?- Spuneți-mi câteva semne distinctive...- E bâlbâit.Mi-am cumpărat cartea „Învață engleza în 10 pași”… Am mers deja trei kilometri și nimic...- Profa de limba română mi-a pus un doi.- De ce?- La compunerea „Cum am petrecut vacanţa” am scris: „Mulţumesc, bine!“- S-ar putea ca la noapte să fie furtună, zice soţul.- Dacă vii devreme acasă, nu o să fie, răspunde soţia.