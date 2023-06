- Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz...Eram afară când șeful și-a parcat BMW-ul nou nouț și i-am spus:- E tare rău mașina asta, șefule!- Ei bine, mi-a spus în timp ce o admiram, dacă o să faci eforturi, muncești din greu și o să stai peste program…la anu’ o să am una și mai tare.- Vai, mă scuzați, am înlăturat un dinte sănătos. Acum va trebui să-l scot și pe cel bolnav.- Nu e nimic. Bine că nu sunteți oftalmolog!Ieri m-am ales cu o bătaie zdravănă și șase luni de interdicție pe stadioane: am uitat de aniversarea căsătoriei noastre.- Ce i-a spus Adam Evei când au avut prima ceartă!?- Ai noroc că nu pot să te trimit la mă-ta!Ieri am fost în hypermarket și mi-am cumpărat un fotoliu din piele ecologică, ambalat în cutie.Nu prea știam eu care e chestia cu pielea asta ecologică, însă după cel-am montat acasă, m-am lămurit: așa se spune acum la mușama.Două blonde mergeau pe stradă, iar una dintre ele exclamă:- Uită-te la câinele ăla cu un ochi! Cealaltă blondă îşi acoperă un ochi şi zice:- Unde?Un tânăr fotbalist, foarte talentat, îl întreabă pe patronul clubului:- Cât de mare va fi salariul meu?- La început 10.000 de euro pe lună, iar mai târziu mai mare.- Bine, atunci vin mai târziu.